Temptation Island: la fidanzata di Michael attacca Lara sui social

Lara Zorzetto aveva partecipato qualche anno fa a Temptation Island. Dopo aver rotto definitivamente, a seguito di quell’esperienza, la sua relazione con Michael De Giorgio, adesso appare felice sui social e aspetta anche un bambino. E intervenuta, però, nella vicenda la nuova fidanzata di Michael che l’ha attaccata usando parole molto forti.

LE ACCUSE DELLA FIDANZATA DI MICHAEL – Come dicevamo Lara è incinta da qualche mese e pochi giorni fa ha annunciato il sesso del nascituro dichiarando di aspettare un bel maschietto. La fidanzata di Michael ha fatto nel contempo delle storie sul suo profilo Instagram nelle quali ha usato parole molto forti nei confronti della ragazza. Scopriamo insieme cos’ha dichiarato.

LE PAROLE DELLA FIDANZATA DI MICHAEL – Stavo guardando un po’ di storie e ho notato una cosa”, così ha iniziato a parlare la fidanzata di Michael De Giorgio, aggiungendo: “Sei al quinto mese, no? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti.

LA FIDANZATA DI MICHAEL A LARA: ‘FAI SCHIFO’ – La ragazza ha poi continuato con le offese, ancora più forti: Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta mettere incinta solo per questi (indicando il gesto dei soldi con le dita) e solo per i followers. Per aumentare. Fatti schifo.” Per ora si attende la replica della Zorzetto, che sicuramente arriverà presto.

L’ANNUNCIO DI LARA: ASPETTA UN BAMBINO – Lara ha tenuto a comunicare ai suoi followers il fatto che stesse aspettando proprio un bambino, e lo ha fatto con queste parole: “Il nostro mondo si tinge di azzurro ma tranquille il rosa non mancherà mai. Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamma, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc.. è un Maschietto!”

LA PROMESSA DI LARA AI FOLLOWERS – Non vi dico che felice era Matti. Comunque domani chiacchieriamo un bel po e vi racconto come gli ho raccontato e annunciato il tutto”. Questa la promessa di Lara ai fan prima che venisse attaccata dalla fidanzata di De Giorgio, attendiamo una sua replica!