Temptation Island, la nuova edizione inizia a prendere forma: scelte alcune coppie

Uno degli appuntamenti estivi più attesi in televisione è sicuramente Temptation Island, programma di successo firmato Maria De Filippi. Da anni, il docu-reality con le sue appassionanti vicende amorose è riuscito a raccogliere una grande fetta di pubblico. Con le storie turbolente delle coppie, gli intrighi, tiene incollati i telespettatori di Canale 5. Nonostante l’emergenza Coronavirus, il programma andrà in onda e a parlare delle novità è Raffaella Mannoia, braccio destro della De Filippi.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – Per via delle varie restrizione dovute al Coronavirus che da mesi ha piegato il mondo, molti programmi televisivi sono stati costretti a fermarsi. Proprio per questo, sono stati in molti a temere che anche a Temptation Island toccasse la stessa sorte. A rassicurare i fan è stata la pagina ufficiale su Instagram che settimane fa aveva pubblicato un post dove dichiarava:

“Con la speranza che la situazione del nostro paese possa tornare al più presto alla normalità, la Redazione di Temptation Island è attiva. Se volete partecipare contattate WittyTv”.

SCELTE ALCUNE COPPIE – Dopo l’annuncio su Instagram, era calato nuovamente il silenzio fino ad oggi. In una recente intervista a Uomini e Donne magazine, proprio la Mennoia è tornata a parlare. Raffaella ha voluto aggiornare i tanti fan del programma, rivelando qualche chicca riguardo la nuova edizione che sembra stia iniziando a prendere forma:

“Noi non abbiamo mai smesso di lavorare: in questi mesi sono continuati regolarmente i casting, anche se con modalità differenti. Abbiamo già selezionato alcune coppie e i single. Da parte nostra, insomma, c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi. Stiamo solo aspettando di capire quando e in che modo tutto ciò sarà possibile”.

Ora la domanda che in molti si fanno è chi saranno le nuove coppie? Sicuramente, tra il cast non ci sarà Leonardo Pieraccioni che in questi giorni, scherzosamente, su Instagram ha lanciato un appello al programma, chiedendo di poter far parte del programma. Non resta altro che attendere per nuovi aggiornamenti.