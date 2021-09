Temptation Island, la rivelazione di Chi: Georgette Polizzi è incinta

Sebbene non sia stato ancora confermato ufficialmente, sembrerebbe che sia in arrivo una cicogna per una coppia di Temptation Island. Si tratta di Georgette Polizzi e Davide Tresse, ex volti noti del docu-reality.

PRESTO GENITORI – A dare la lieta notizia è il settimanale Chi che, attraverso la sua rubrica Chicche di Gossip, ha parlato dell’amata coppia. Stando all’indiscrezione della rivista di Alfonso Signorini, Davide e Georgette diventeranno presto genitori.

“Nonostante la malattia (è affetta da Sla), due anni fa ha intrapreso un percorso di procreazione assistita. Oggi la vita le ha donato il suo regalo più grande, quello di diventare mamma, per la felicità del marito Davide Tresse”, ha così scritto Chi nel suo ultimo numero uscito in edicola.

Nonostante non sia ancora giunta alcuna notizia ufficiale, è una notizia meravigliosa. La donna non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità, decidendo di affidarsi alla procreazione assistita. Tutto ciò perché da anni l’imprenditrice convive con la la sclerosi multipla, ovvero una malattia neurodegenerativa demielinizzante che colpisce con lesioni a carico del sistema nervoso centrale.

A starle accanto, a sostenerla e ad incoraggiarla durante la sua malattia, anche quando Georgette aveva scoperto di non poter avere figli, è stato Davide. I due hanno preso parte a Temptation Island, mettendo alla prova il loro amore. Nonostante un percorso turbolento, alla fine l’amore ha trionfato su tutto, tanto che proprio ieri i due hanno festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio.