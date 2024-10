Temptation Island, la rivelazione di Mirco sull’ex Giulia: “Sta con un mio amico”

Al centro dello studio di Uomini e Donne, c’è stato il confronto tra Mirco Rossi e Giulia Duranti, ex volti di Temptation Island. Nel corso della puntata è emersa un’inaspettata notizia: la donna starebbe frequentando un uomo totalmente estraneo al mondo dello spettacolo.

Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni rivelate proprio da Mirco. Secondo quanto scoperto dall’uomo, la nuova fiamma della sua ex sarebbe un suo amico stretto.

“Sta con un mio amico” – Davanti ai diversi utenti che gli hanno chiesto cosa pensasse della nuova frequentazione dell’ex e delle indiscrezioni relative al fatto che i due si conoscessero ancor prima del programma, Mirco ha deciso di spiazzare i fan.

L’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato ai follower: “Girano queste voci, ma lo sa solo lei se siano vere o meno. Si tratta di un mio amico molto stretto insieme al quale gioco a calcio“.

Ha aggiunto, però, che considera definitivamente chiusa la storia d’amore con Giulia: “Per il bene di entrambi, è definitivamente chiusa. Era arrivato dopo 9 anni il momento di aprire gli occhi sulla realtà. Non ho sbagliato a intraprendere una nuova relazione, dai sentimenti non si scappa. Voglio molto bene a Giulia per gli anni che abbiamo passato insieme. L’amore di cui ho parlato al falò si riferiva ad un legame naturale per gli anni passati insieme. Quello che è successo con Alessia [la tentatrice con cui adesso si è fidanzato, ndr] è stato totalmente inaspettato, ma sentito con il cuore. Io e Alessia stiamo molto bene, facciamo le cose con calma com’è giusto che sia. A me lei piace tanto e non le dà fastidio che sul mio profilo ci siamo ancora le foto con la mia ex. Non è stata spocchiosa nei confronti di Giulia a Uomini e Donne, ha solo cercato di difenderci dicendo la verità”.