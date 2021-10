Temptation Island, la tentatrice Desiree Ferlito sposa Nino Pulvirenti ex patron del Catania

Fiori d’arancio per Desiree Ferlito, la ormai ex single di Temptation Island, e Nino Pulvirenti. L’imprenditore siciliano ed ex patron del Catania Calcio ha organizzato per la sua bella un evento da mille e una notte, andato in scena nell’incantevole cornice del Castello Xirumi Serravalle a Lentini. Nozze con rito civile per i due che hanno entrambi un matrimonio finito alle spalle ma un futuro davvero luminoso ad attenderli, tra l’altro già benedetto da due figli.

Dopo anni di convivenza la modella e fashion blogger Desiree Ferlito dice sì a Nino Pulvirenti. Lei, classe 86, è una ex modella e finalista di Miss Italia. Oggi si occupa di moda e organizza eventi nel settore del lusso. Prima di conoscere l’imprenditore siciliano era già stata sposata e da quella relazione sono poi nate le sue due gemelline.

La differenza d’età – ben 24 anni – non è mai stata un problema per i due che dopo un incontro fortuito durante un evento che li vedeva entrambi ospiti hanno iniziato a frequentarsi sempre più assiduamente fino a scoprire della gravidanza di lei. Oggi i figlioletti della coppia sono due ed entrambi ieri hanno accompagnato la mamma all’altare da dolcissimi paggetti.

La modella, diventata famosa nel 2014 per la sua partecipazione a Temptation Island, non ha fatto certo mistero delle nozze sui social in cui campeggiano già diverse foto dell’evento. La prima è più intima e raccoglie l’istante in cui i promessi sposi si guardano intensamente, l’uno negli occhi dell’altra. La seconda è invece un trionfo di bellezza della sola Desiree, magnificamente vestita con un abito di Milla Nova dalla profondissima scollatura e due vezzose spalline di tulle.

In pochi istanti gli scatti hanno fatto il pieno di like e sono piovuti auguri dagli oltre 12 mila follower della bella siciliana che sembra aver trovato la stabilità vicino al suo cavaliere. La TV forse è un capitolo chiuso della sua vita ma siamo sicuri che Desiree saprà come ritorare alla ribalta e continuare a farsi apprezzare per la sua incredibile bellezza e genuinità. Esattamente quello che aveva conquistato il “fidanzato” Manfredi Ferlicchia nel lontano 2014, tanto da far naufragare la storia dell’ex di Uomini e Donne con l’allora compagna Giorgia Lucini.