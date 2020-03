Temptation Island, Lara Rosie Zorzetto è incinta

Cicogna in arrivo per una delle protagoniste di Temptation Island, Lara Rosie Zorzetto.

Non sempre le esperienze a Temptation Island finiscono nel verso giusto, anzi, spesso ci si rende conto di quanto una storia possa essere deleteria per la coppia. Ricorderete sicuramente Lara Rosie Zorzetto, una delle protagoniste indiscusse del programma dei sentimenti, amata soprattutto per la sua spontaneità e simpatia. La ragazza, in quell’occasione, partecipò con il fidanzato Michael De Giorgio ma le cose non andarono come previsto. Oggi Lara è felice con il suo nuovo compagno e ha fatto un annuncio speciale!

LA FAMA ARRIVATA DOPO TEMPTATION ISLAND – La Zorzetto, come vi abbiamo anticipato, è molto seguita sui social soprattutto dopo l’esperienza (seppur disastrosa) nel programma condotto da Filippo Bisciglia. La ragazza partecipò con il fidanzato Michael ma si contraddistinse dalle altre fidanzate per la sua allegria e solarità, soprattutto nei momenti difficili. Michael, infatti, non si è comportato molto bene nei suoi confronti, rivelando anche dettagli della loro vita privata e offendendo la sua compagna. Proprio per questo motivo, Lara decise di chiudere i rapporti con lui.

UNA NUOVA STORIA D’AMORE PER LARA – Dopo la parentesi con Michael, la ragazza di Pordenone classe 1991 ha ritrovato la felicità accanto ad un altro uomo, tale Mattia Monaci. Lara ha condiviso anche degli scatti con il nuovo compagno ma quello che lei preferisce è sicuramente questo:



Questa nuova relazione sta portando tante soddisfazioni alla ragazza ed è per questo che ha deciso di fare un annuncio speciale: presto diventerà mamma! A comunicarlo proprio lei sui suoi canali social.

“Le nostre famiglie e i nostri amici lo sanno da un po’ e soprattutto le mie due vere amiche mi sono vicine da un po’ perché devo ammettere che in questi tre mesi ho avuto spesso nausea e non sono stata bene, dandomi tanti consigli utili. […] Io e @mattiamonaci vi possiamo dire con immenso entusiasmo che aspettiamo un bimbo o una bimba.. Quante cose sono successe così velocemente, così all’improvviso senza programmare nulla. Con un trasloco che pensavo fosse l’ultimo ho conosciuto Mattia, da subito ci siamo scritti, sentiti e siamo diventati inseparabili” ha scritto la ragazza sul suo profilo Instagram.