Temptation Island, Lara Zorzetto pubblica la foto dell’ecografia: “Il sesso lo sapremo il 15”

Dopo l’annuncio della gravidanza, Lara Zorzetto ha voluto tenere aggiornati i fan, condividendo con loro il suo percorso. Proprio per questo, la ragazza ha deciso di condividere su Instagram la foto dell’ecografia, aggiornando così i follower.

CICOGNA IN ARRIVO: L’ANNUNCIO – Solo quasi un mese fa, l’influencer dava la notizia. Tramite un lungo post su Instagram, la ragazza svelava che lei e Mattia Monaci, il suo compagno, sarebbero diventati genitori per la prima volta. Aveva spiegato il perché avevano aspettato prima dell’annuncio ufficiale: “Ho aspettato a dirvelo perché volevo essere certa che fosse tutto ok,che non ci fossero complicazioni e che fosse tutto apposto data la portata della notizia”. Da quel momento in poi, Lara ha sempre reso partecipi i suoi follower.

LA SUA AVVENTURA A TEMPTATION ISLAND – Lara è nota per aver partecipato a Temptation Island, il docureality più seguito su Canale 5. Prese parte al programma con Michael Di Giorgio, il fidanzato di allora. Dopo un acceso confronto, i due lasciarono l’isola da single. La Zorzetto ha trovato l’amore con Mattia, il suo attuale compagno e futuro papà.

“Tengo sotto controllo la tiroide” – Oltre che sulla gravidanza, la ragazza ha voluto aggiornare i fan anche riguardo la tiroide di cui soffre. Sotto la tenera immagine dell’ecografia, la futura mamma ha scritto: “Qui c’è qualcuno che fa un pisolino. Ecco la foto più divertente di ieri, non c’era verso che si svegliasse”. “Infatti – ha raccontato – la ginecologa ci ha messo un po’ di più per fare la visita (intanto noi ce la ridevano) .Mi ha comunque detto che va tutto bene e che devo però fare meno sforzi”. “Per il resto –aggiunge – per ora teniamo sotto controllo anche il discorso tiroide e mi ha dato i nuovi esami da fare. Mercoledì 15 mi dirà il sesso (si ho chiesto io di aspettare a dirmelo per vari motivi uno dei quali che fosse tutto ok e per altri motivi)”.

“Così tengo a bada la tiroide”- Riguardo la tiroide, una follower ha chiesto a Lara come sta agendo per tenere a bada il problema: “A me ha dato una pastiglia e la tengo sotto controllo. Devi chiedere al medico, io su questo non mi espongo perché è soggettivo”.