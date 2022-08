Temptation Island, l’attacco di Stefano a Manuela e Luciano: “Preparate i pop-corn”

Tra le tante coppie che hanno partecipato a Temptation Island, ha fatto parecchio discutere quella formata da Stefano Sirena e Manuela Carriero. Nonostante sia passato qualche anno dalla fine della loro storia, Stefano ha deciso di attaccare duramente la sua ex e Luciano Punzo attraverso i social.

IL DURO ATTACCO – Decisa a salvare la sua storia con Stefano, Manuela decide di intraprendere un viaggio nei sentimenti con il suo fidanzato dell’epoca. Alla fine, però, la donna ha deciso di mettere fine alla sua storia con Sirena, cedendo al corteggiamento di Luciano, uno dei tentatori.

Una volta concluso il programma, Manuela e l’ex single hanno deciso di darsi una possibilità anche lontano dalle telecamere. Il loro amore è proseguito a gonfie vele, tanto da prendere casa insieme, fino a qualche mese fa. La Carriero, pochi mesi fa, ha infatti rivelato di star attraversando una brutta crisi con Luciano.

Recentemente la coppia ha deciso di fare una live su Instagram, dove la Carriero ha chiesto all’ex tentatore se volesse tornare insieme a lei. Dal canto suo, l’uomo non si è mostrato affatto propenso di riprendere la sua relazione con Manuela. La live, alla fine, si è trasformata in un teatrino che ha fatto parecchio discutere.

A dire la sua su quanto è accaduto è stato Stefano, ex fidanzato di Manuela. Il giorno dopo la diretta, a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse dell’accaduto, Sirena ha così risposto: “Non frequento i circi”. Nelle ultime ore l’uomo è tornato a parlarne, dichiarando in una IG Story: “Ecco spiegato il teatrino che va avanti da mesi. Preparate i pop corn a settembre”

Secondo l’ex concorrente di Temptation Island, quella tra Manuela e Luciano non sarebbe una rottura, ma tutta finzione. Per Stefano, quindi, questa non sarebbe altro che una recita per ottenere visibilità.