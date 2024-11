Temptation Island, le clamorose rivelazioni Francesco Chiofalo: “Le agenzie di moda mi pagavano le operazioni di chirurgia estetica””

Durante una recente puntata di Pomeriggio 5, Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha raccontato la sua esperienza con la chirurgia estetica. Nel parlarne, l’ex Pupo ha fatto delle rivelazioni clamorose dietro a diversi degli interventi a cui si è sottoposto.

“Le agenzie di moda mi pagavano le operazioni” – Chiofalo ha spiegato che, contrariamente a quanto possa sembrare, non è stato lui a scegliere di sottoporsi a numerosi interventi estetici, ma sono state le agenzie di moda con cui collaborava a spingerlo verso questa strada:

“Io sono un po’ vittima del sistema che parte dal mondo della moda e dei fotomodelli. Io da ragazzo facevo il fotomodello. E ci sono delle differenze. Il fotomodello al differenza del modello ha bisogno dei primi piani. Quando ho iniziato io nel 2010 o 2011 si scattava in Kodak e non c’era ancora l’uso di adesso di Photoshop. Quindi tu dovevi avere dei parametri del viso perfetti davvero. Adesso è diverso perché ci sono tutte le applicazioni”.

Ha poi aggiunto:

“Quindi ora se tu vedi un fotomodello sul giornale, poi lo vedi dal vivo ed è molto diverso. All’epoca no, se tu avevi il naso troppo grosso lo dovevi rimpicciolire. Infatti erano le stesse agenzie di moda che mi pagavano gli interventi di chirurgia estetica. Quando vedi 100.000 Euro di interventi, non che che ho pagato io quella cifra. Erano loro che mi pagavano. Io ho fatto i denti quando ancora non esistevano le faccette, facevano tutto con il gel. Il mio primo intervento è stato lo spicchio mascellare perché serviva la mascella più pronunciata rispetto a quella che avevo. Ogni tanto mi chiedo, ma chi sono io? Come sarei stato senza questi interventi?”.

Caterina Collovati, ospite in trasmissione, ha espresso scetticismo riguardo alla versione di Chiofalo, accusando il suo racconto di essere parziale. “Non dire così perché io non ci credo”, ha così tuonato contro Chiofalo. Per l’opinionista, infatti, il ragazzo ha deciso di ricorrere alla chirurgia perché non si piaceva.