Temptation Island, le dure parole di Pietro: “Se perde me è finita”

A destare abbastanza scalpore nel pubblico di Temptation Island sono state quelle pronunciate da un concorrente nei confronti della fidanzata. Si tratta di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia e che si è scagliato senza pietà verso la compagna.

“Se perde me è finita” – Non si fa altro che parlare delle forti dichiarazioni che Pietro ha fatto durante la quinta puntata del docu-reality. Il comportamento del fidanzato ha scosso molto la Elia che lo ha commentato così: “Rimarca cose che non dovrebbe perché se mi amava tanto da volermi sposare, adesso perché mi odia? Vedo un estraneo. Oggi ha detto che quando lo vedrò, crollerò. Proprio non mi conosce”.

L’uomo ha infatti pronunciato parole dure verso la compagna, lasciando tutti senza parole. Non ha infatti avuto alcuna pietà nelle sue dichiarazioni, incurante delle telecamere. Parlando con la tentatrice, Delle Piane ha così parlato della Elia: “Lei è una comparsa nella sua vita, è sola. Se perde me è finita”.

“Una notte la sentivo piangere…” – Nel raccontare le sue confidenze alla single, il concorrente di Temptation Island non si è affatto risparmiato. Davanti alle telecamere ha infatti fatto una rivelazione abbastanza privata, raccontando un episodio avvenuto durante un momento di fragilità di Antonella:

“Una notte la sentivo piangere. Mi disse ‘Penso che quando morirò mi ricorderanno solo per avere tirato i capelli ad Aida Yespica all’Isola. Partecipa agli show come concorrente e non come presentatrice. Io sono appagato di quello che ho fatto. Sono felice perché sto bene io. Lei è come la bambina che scappa di casa, fa sciocchezze e poi il papà la va a riprendere ma io non sono suo padre e lei non è una bambina. È lei che è da sola, si deve preoccupare che tra 10 anni, se non ce la fa più, deve andarsene in una casa di riposo. Non io”.

Dopo queste parole forti e il presunto bacio avvenuto tra Pietro e la tentatrice, tutti si stanno chiedendo come si concluderà il percorso dell’uomo con la fidanzata.