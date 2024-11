Temptation Island, le parole di Luca Bad dopo l’annuncio di Gaia: “Siamo tornati ad essere una squadra”

Dopo le parole di Gaia Vimercati, anche Luca Bad ha deciso di farsi avanti e di confermare il loro ritorno di fiamma. È tornato il sereno per la chiacchierata e turbolenta coppia di Temptation Island.

“Siamo tornati ad essere una squadra” – Sembrava che la storia tra Gaia e Luca fosse definitivamente giunta al capolinea, ma i due ex volti del docu-reality hanno deciso di dare un’altra occasione al loro amore. Dopo iniziali indiscrezioni e segnalazioni, i due sono usciti allo scoperto.

La prima ad annunciare ufficialmente il ritorno di fiamma è stata la Vimercati. Dopo le parole della donna, anche Luca ha deciso di intervenire sui social: “Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Io mi sono quasi ripreso dal weekend, quindi direi che ho la possibilità finalmente di esprimermi riguardo quello che avete visto questo fine settimana“.

Ha poi aggiunto:

“È stato molto bello perché venerdì è venuta a trovarmi Gaia, siamo stati insieme, abbiamo fatto serata. E’ venuta nel locale dove lavoro, non succedeva da tantissimo tempo e ci siamo divertiti, è stato bellissimo. Volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno mandato messaggi di supporto, non ce l’aspettavamo neanche, è stato fantastico leggervi. Non voglio neanche dare adito a quelli negativi perché è normale, ci siamo esposti, è normale che ci siano anche commenti negativi. Per fortuna erano pochissimi ma non siamo qua a dare importanza a loro.

Non sono qui a giustificarmi con loro. Ma semplicemente per dirvi che il percorso mi è servito tantissimo a capire che determinate cose, quando hai a che fare con una persona con la quale vuoi costruire un futuro, non si fanno assolutamente. Vi garantisco che sto continuando a lavorare su me stesso, sulla coppia e ci tengo tantissimo a dimostrare a Gaia quanto sia importante per me. E lo faremo costruendo tutte quelle basi che sicuramente prima non c’erano. Se non dovesse andare bene ce ne faremo una ragione, saremo abbastanza maturi da capirlo”.

Ha poi così concluso:

“Per il momento vi dico che stiamo bene, stiamo tanto tempo insieme. Siamo tornati ad essere una squadra e questa è una cosa che sia a me che a lei ci mancava tantissimo. Detto questo, non penso di ritornare sull’argomento in futuro ma era giusto darvi delle risposte perché siete stati in tanti a farcele. Comunque ci siamo esposti quindi era doveroso farlo senza nasconderci perché non abbiamo niente da nascondere. Non devo dimostrarlo a voi o sul web ma è giusto che io lo faccia esclusivamente nei confronti di Gaia”.