Temptation Island, le sconcertanti rivelazioni di Vittorio su Katia: ”Si vantava di avermi tradito in più di un’occasione”

A finire al centro della bufera sono due protagonisti della sesta edizione di Temptation Island. Si tratta di Katia Fanelli e Vittorio Collina, una coppia che è scoppiata durante il programma.

A scatenare il caos sono state delle dichiarazioni rilasciate da Katia in delle Instagram Stories. La ragazza ha infatti voluto condividere un ricordo con l’ex fidanzato in quello che sarebbe stato il terzo anniversario insieme. Il ragazzo, però, pare non abbia gradito affatto.

LE RIVELAZIONI DI VALERIO – Hanno sorpreso le parole che Valerio ha speso a Sologossip.it riguardo alla IG Story di Katia. Infatti, ha fatto capire di non credere realmente alla nostalgia dimostrata dall’ex sui social. Ha poi aggiunto: “Io penso che chi ti vuole bene, non potrebbe mai arrivare a dire certe cose non appena entrata in un programma”. Continuando con l’intervista, il ragazzo ha confessato dei sorprendenti retroscena di Katia all’interno di Temptation Island.

I RETROSCENA DI KATIA – Valerio ha conosciuto un ragazzo che lavorava dietro le quinte del programma, durante una serata in un locale romano. Oltre a fargli i complimenti riguardo la scelta di lasciare Katia, ha anche rivelato: “mi ha confermato di aver preso la decisione giusta, in quanto ascoltando alcune conversazioni di Katia, che non sono andate in onda, chiacchierando senza microfono dal bagno con le altre ragazze, si vantava di avermi tradito in più di in occasione prima dell’inizio del programma”.

CAOS SUI SOCIAL – A seguito delle forti rivelazioni di Vittorio, sui social è scoppiato il putiferio. Non è mancata la risposta di Katia che si è dimostrata furiosa, spiegando che avrebbe denunciato di diffamazione il ragazzo di cui aveva parlato il Collina. Ha poi aggiunto: “Conoscendo però le persone della redazione, che sono persone serie e certe cose non le direbbero mai mi chiedo come abbia potuto dirle”. Non sono mancate le parole verso il suo fidanzato, attaccandolo per le dichiarazioni rilasciate dai lui durante le ultime intervista.

IN DIFESA DI KATIA – A parlare, però, non è solo l’ex coppia. A prendere le difese di Katia, sentendosi chiamata in causa, è Cristina Incorvaia: “Hai fatto delle accuse pesati, mi sa che dovrai rendere conto a qualcuno! Adesso tiri fuori delle cose che a Katia non hai mai detto in faccia, è un atteggiamento da codardi, e inoltre hai tirato in ballo anche noi e quindi è doveroso risponderti”.