Temptation Island, l’esperienza di Valeria: mai andata in onda la lite con un’altra fidanzata

A Radio Radio si è voluta raccontare una delle coppie più chiacchierata delle ultime edizioni di Temptation Island. Intervistati da Giada Di Miceli, Valeria e Ciavy hanno voluto raccontare il loro turbolento viaggio nei sentimenti andato in onda a luglio.

LA LORO STORIA DOPO IL PROGRAMMA – Il loro falò di confronto aveva fatto molto parlare nel web, facendo finire Ciavy al centro dello critiche. Nonostante la volontà che Valeria aveva manifestato nel chiudere con il fidanzato, quest’ultimo ha cercato fin da subito di riconquistarla. Dopo un mese dal corteggiamento, Valeria ha deciso di dargli una seconda possibilità.

Sebbene la donna abbia deciso di tornare insieme a lui, ha voluto che il fidanzato capisse realmente i problemi che li avevano portato a lasciarsi. “Non è stato facile, alcuni problemi c’erano ed erano importanti”, ha così rivelato l’ex concorrente del docu-reality.

Da quanto raccontato durante l’intervista, ma ammesso anche in precedenza, sembra che Ciavy sia realmente cambiato. Infatti, sarebbe divenuto più attento e presente nella vita di Valeria. Riguardo la gelosia, tema molto spinoso per la coppia, sembrerebbe che sia migliorata. Si dicono entrambi gelosi, ma che ora vivono con più tranquillità il loro rapporto. Un altro problema nella coppia era il lavoro di Ciavy, ma Valeria si sente più sicura e forte nel rapporto.

IL SUO RAPPORTO CON ANTONELLA – Nel villaggio delle fidanzate, Valeria ha avuto modo di conoscere Antonella Elia. L’ex gieffina e ora opinionista del reality si è mostrata totalmente diversa da come si era vista nella casa più spiata d’Italia.

“Lei è sensibilissima, è dolcissima. Vederla piangere è stato veramente brutto. Rivedendo le puntate io le ho subito scritto. Ho conosciuto una persona eccezionale, sempre pronta ad abbracciarci. Ogni tanto ci sentiamo, ma non spesso”, ha rivelato Valeria.

LA LITE CON ANNA – E se con la Elia ha instaurato un ottimo rapporto, non si può dire lo stesso con Anna Boschetto. Stando a quanto rivelato, infatti, tra le due sarebbe avvenuta un’accesa discussione mai mandata in onda:

“Per me è una donna che non può essere amica mia, chi la pensa come lei è più forte di me non riesco… Non riesco a essere falsa, quindi non mi viene proprio di parlarci. Lei e Andrea stanno insieme perché lui è molto innamorato e quando uno è innamorato ha dei prosciutti davanti agli occhi. Io ho il mio pensiero su Anna, posso sbagliarmi ma quel pensiero non me lo toglie nessuno. Non posso farci nulla. Secondo me non è amore, ma si parla di un interesse economico”.