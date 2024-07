Temptation Island: l’ex di un chiacchierato protagonista è una famosa TikToker

Da poche settimane a riaprire i battenti è stato Temptation Island, collezionando un boom di ascolti. Tra i concorrenti più discussi c’è Raul Dumitras, che ha preso parte al programma insieme a Martina De Ionannon. Come scoperto da Webboh, però, il ragazzo in passato è stato legato sentimentalmente con una nota tiktoker. Chi è?

PASSATA LOVE-STORY CON UNA FAMOSA TIKTOKER – Prima di iniziare la sua storia con Martina, con cui ha deciso di prendere parte al famoso viaggio nei sentimenti, Raul è stato insieme ad un noto volto di TikTok. A rivelarlo è stato Webboh, rivelando l’identità della famosa ex di Dumitras.

In passato, Raul ha avuto una storia d’amore con Alessia Antonetti, content creator che su TikTok vanta oltre 340mila followers. Il noto portale di gossip ha così rivelato di recente:

“La relazione risale a circa due anni fa. Si tratta di Raul e Alessia Antonetti, content creator che su TikTok vanta più di 340 mila follower. La ragazza ha raggiunto maggiore popolarità proprio lo scorso anno, grazie ai video di cucina super creativi. Per quanto riguarda il rapporto con Raul, purtroppo non si hanno molte informazioni. Ciò che sappiamo, però, è che il ragazzo era spesso presente in alcuni scatti e video in compagnia di Alessia”.

Controllando con attenzione il profilo di Alessia su TikTok è possibile trovare video girati proprio con Raul risalenti al 2022. Non si sono scoperti, però, i motivi dietro la fine di questa storia.