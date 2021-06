Temptation Island, l’inaspettata segnalazione su una tentatrice: “È già fidanzata”

L’estate è alle porte e il pubblico di Mediaset è in trepidante attesa per il ritorno di Temptation Island. Il docu-reality, punta di diamante della rete, non è ancora iniziato, ma è già finito al centro dell’attenzione. A scatenare il caos sono state alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano e Amedeo Venza, che vedono come protagonista una delle tentatrici.

LA SEGNALAZIONE SULLA TENTATRICE – Negli ultimi giorni entrambi gli opinionisti, Amedeo e Deianira, hanno condiviso nelle loro IG Stories le segnalazioni giunti da alcune ragazze che hanno preso parte ai casting. Stando a quanto emerso, una tentatrice della nuova edizione del programma avrebbe infranto il regolamento.

Da quanto riportato dalle segnalazioni, infatti, la ragazza sarebbe già fidanzata. Le prove di tale rumors si troverebbero nell’account Instagram del presunto fidanzato, dove non sono mancate le foto di coppia. Se la ragazza aveva infatti eliminato qualsiasi traccia di questa presunta relazione, nelle storie in evidenza del ragazzo, però, era rimasto qualche loro scatto. Ovviamente, esploso il boom, anche nel profilo del presunto fidanzato sarebbero scomparse le tracce di loro due.

Questa, però, non sarebbe l’unica irregolarità compiuta da parte della futura tentatrice. Sempre stando a quanto riportato dalle segnalazioni, la ragazza non avrebbe rispettato le due settimane di quarantena obbligatoria. Come accaduto anche l’anno scorso, con lo scoppio della pandemia, sia i protagonisti di Temptation Island che i membri dello staff, devono sottoporsi ad una quarantena.

Una volta rese note queste segnalazioni, il web ha iniziato a domandarsi se la redazione prenderà provvedimenti riguardo il presunto comportamento di questa tentatrice. Come andrà a finire la questione? Non resta altro che aspettare la messa in onda del programma, prevista per il 28 giugno. Le riprese, invece, inizieranno il 7 giugno.