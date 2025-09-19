Temptation Island, dopo Rosario è il turno di Andrea: Lucia racconta tutta la verità

Lucia Ilardo non vuole saperne di restare in silenzio. La concorrente dell’ultima edizione di “Temptation Island”, dopo aver smascherato Rosario Guglielmi; è passata al tentatore Andrea Marinelli.

La vendetta è un piatto che va servito freddo e, stando a quanto sembra, Lucia questo lo sa bene. Il ventinovenne recentemente ha rilasciato un’intervista in cui ha espresso la sua opinione su quanto è accaduto tra la Ilardo e il Guglielmi nel corso di questi mesi. Il romano non si è di certo risparmiato e ha riferito il suo pensiero con parole molto taglienti.

Tutto ciò non è passato inosservato agli occhi di Lucia. La giovane non appena ha avuto possibilità, ha lanciato la bomba. Un utente su Instagram ha commentato gli sviluppi dell’intricata storia di allontanamenti e riavvicinamenti di Rosario e dell’ex fidanzata, dicendo:” La ramanzina dal tentatore, anche no”.

A queste parole, è seguita la risposta della Ilardo. Nel suo messaggio di ripresa a quanto detto dall’account, si legge: “Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma”.Insomma, chi di spada ferisce, di spada lenisce.

Se ciò fosse vero, Andrea avrebbe mentito alla redazione di “Temptation Island”. Il programma richiede, infatti, che i corteggiatori siano single. E non solo, avrebbe anche tradito la sua compagna, molteplici volte. Il Marinelli, dunque, non sarebbe nella posizione di poter giudicare Lucia e Rosario.