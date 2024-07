Temptation Island, “Maika sta con lui per visibilità”: la replica di Lino

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island c’è certamente Lino Giuliano, che ha preso parte al programma con l’oramai ex fidanzata Alessia Pascarella. Nelle ultime ore il ragazzo è tornato al centro dell’attenzione per via di un TikTok dopo le recenti dichiarazioni sulla sua frequentazione con l’ex single Maika Randazzo.

“Maika sta con lui per visibilità” – Come è noto ai fan del docu-reality, Lino e Alessia hanno intrapreso il viaggio nei sentimenti per scelta di quest’ultima. Fin dal suo arrivo nel villaggio dei fidanzati, il ragazzo si è presto avvicinato alla tentatrice Maika. Il legame tra i due si è fatto sempre più forte, tanto che la Pascarella ha subito chiesto il falò di confronto.

Dopo ben cinque richieste di falò di confronto, Lino ha deciso di accettare e di incontrare la Pascarella. Stanca del comportamento del fidanzato, la ragazza ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. Nel sentire nostalgia per Alessia, il Giuliano ha richiesto un’altra possibilità di confrontarsi con lei. Le cose, però, non sono andate come sperato da Lino.

Messo definitivamente un punto alla sua storia d’amore, Lino è tornato a cercare Maika. Questa scelta ha presto scatenato le polemiche del pubblico. Da una parte c’è stato chi ha criticato duramente il comportamento dell’ex volto di Temptation Island, da un’altra c’è chi ha accusato l’ex tentatrice di fare tutto solo per visibilità.

Di questo avviso è anche Alessandro Rosica che, attraverso le sue IG Stories, ha ammesso che Lino non sarebbe affatto il prototipo di ragazzo dell’ex single: “Maika ha detto alle amiche che sei lontanissimo dal suo stereotipo palestrato e ricco. Lo ha fatto per visibilità e contratto da rispettare”.

Davanti a quest’ultime voci di corridoio, Lino ha deciso di intervenire personalmente sui social. Su TikTok, infatti, il ragazzo ha così replicato:

“Allora, prima hanno detto che mi avvicinavo a Maika, che lei si avvicinava a me per soldi. Ora stanno dicendo che si sta avvicinando per visibilità. Ma una cosa seria la volete dire o no? P*rca tr*ia. Cioè ma quanto invidia c’è? State scoppiando oh!”.