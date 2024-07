Temptation Island, Manuel Maura dopo la rottura con Francesca Sorrentino: “Da parte mia nessun tradimento”

A distanza di settimane da quando sono iniziati a circolare i primi rumors su una possibile rottura tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino, ex protagonisti di Temptation Island, è arrivata la conferma. Il ragazzo è voluto intervenire sui social per svelare la sua versione dei fatti.

“Da parte mia nessun tradimento” – Manuel e Francesca si sono fatti conoscere al pubblico di Mediaset l’anno scorso, prendendo parte alla scorsa edizione di Temptation Island. Dopo essere usciti separati dal loro viaggio nei sentimenti, i due avevano deciso di dare un’altra possibilità alla loro love-story.

Nei giorni scorsi si è iniziato a vociferare di una possibile rottura, confermata proprio dalla Sorrentino. In un lungo sfogo pubblicato sui social, la ragazza ha ammesso che tra lei e Mnauel è finita. Inoltre, Francesca ha chiesto ai fan di non mandarle alcun video o foto che mostra l’ex fidanzato insieme ad altre donne.

Davanti allo sfogo dell’ex volto del docu-reality di Maria De Filippi, c’è stato chi ha imputato al ragazzo la fine della storia. Stanco e stizzito dalle recenti accuse, Maura ha deciso di intervenire attraverso una IG Story:

“Buonasera a tutti, come avrete potuto intuire, tra me e Francesca è finita. I motivi della rottura non sono nè tradimenti nè mancanze di rispetto da parte mia, come alcuni hanno scritto. La fine della relazione è dipesa da altri fattori e problemi. Dal momento in cui due persone scelgono di percorrere la propria strada ognuno può fare quello che vuole, sono stanco di ricevere offese, insulti gratuitamente, come se fossi stato IO il motivo della rottura del rapporto. Preciso che oltretutto che le cose non accadono dall’oggi al domani, vengo da un periodo in cui sono stato male sia fisicamente che emotivamente. Ad oggi l’unica cosa che cerco è di poter stare bene con me stesso, che non è affatto scontato. Con ciò concludo di non addossare colpe a nessuno, auguro bene reciproco”.