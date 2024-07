Temptation Island, Manuel Maura ha voltato pagina dopo Francesca Sorrentino: avvistato in dolce compagnia

Ancora una volta ad essere al centro del gossip sono stati Manuel Maura e Francesca Sorrentino, ex volti di Temptation Island. Da quanto emerso dalle recenti segnalazioni, dopo il ragazzo avrebbe già voltato pagina.

AVVISTATO IN DOLCE COMPAGNIA – Dopo i rumors che circolavano da diversi giorni, Francesca ha deciso di confermare ufficialmente la sua rottura con Manuel. Nel parlare della fine della sua storia d’amore, la ragazza aveva chiesto ai fan di non inviarle foto o video dell’oramai ex fidanzato con altre.

Nonostante la Sorrentino non sia scesa nei dettagli sui motivi della loro relazione, in molti hanno subito pensato che potessero essere presunti tradimenti da parte di Maura. A distanza di poco tempo dalle parole dell’ex volto di Temptation Island, è arrivata una segnalazione del ragazzo in compagnia di un’altra ragazza.

Amedeo Venza, attraverso le sue IG Stories, ha condiviso alcuni scatti che vedono Manuel prima abbracciare e poi baciare una ragazza misteriosa. L’esperto di gossip, però, ha tenuto ha sottolineare che:

“Ora, al di là del fatto che sia o no la sua fidanzata, non iniziate ad attaccare. Comunque è single e vale la stessa cosa per Francesca. Penso che dal momento che la storia è finita entrambi possono fare quello che vogliono”.