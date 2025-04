Temptation Island, Matteo difende l’ex Siria dagli attacchi social: “Portatele rispetto”

Tra le coppie più amate dodicesima edizione di Temptation Island, Matteo Vitali e Siria Pingo non stanno più insieme. Nonostante la decisione di mettere un punto alla loro storia d’amore sia stata presa insieme, Siria è finita ad essere al centro degli attacchi sui social. Davanti ai continui insulti nei confronti dell’ex fidanzato, Matteo ha deciso di intervenire pubblicamente per prendere le sue difese.

“Portatele rispetto” – Dopo la loro avventura nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, sembrava che le cose tra Matteo e Siria procedessero a gonfie vele. Nelle ultime settimane, però, si è spesso vociferato di una possibile crisi tra i due ex volti di TI. A confermare la rottura è stata la Pingo, divenendo presto protagonista degli attacchi degli hater.

Una volta confermata la rottura con Matteo, Siria è stata accusata di aver usato l’oramai ex fidanzato e che avrebbe dovuto lasciarlo da prima, non tornandoci solo per “pena”. Davanti a questi continui attacchi, ad intervenire è stato proprio Vitali, prendendo le difese dell’ex compagna.

In un primo intervento, attraverso una IG Story, l’ex volto di Temptation Island ha spiegato che è stata una decisione presa da entrambi, dovuta ad un periodo difficile che si sono trovati ad affrontare come coppia. Inoltre, ha chiesto rispetto per Siria.

Nonostante il tentativo di Matteo di placare gli animi dei fan della loro coppia, gli hater hanno continuato ad attaccare Siria. Come riportato da IsaeChia, il ragazzo ha pubblicato un video su Tik Tok, dove si è lasciato andare ad un lungo sfogo:

“Io spero che questo video vada abbastanza virale per farvi capire la situazione che sta andando un po’ fuori controllo. Qualche giorno fa ho caricato un video dove parlavo della perdita del sorriso e ho letto le peggio cose al mondo. Io veramente la cattiveria umana pensavo avesse un limite invece questa volta non ha proprio limiti. Veramente sono rimasto allibito da quello che ho letto. Ho letto i peggio insulti tutti su Siria. Ragazzi, quel video parla della mia vita precedente. Non parla di me e Siria o di Siria o di quello che è successo fra di noi.

Voi vi siete accaniti su di lei quando non c’entra praticamente niente con tutto questo. Ve la siete presa con una ragazza di 23 anni ragazzi. Questa cosa qui a me fa rabbrividire. Non avete ancora capito che dietro a un telefono, dietro a una tastiera c’è una ragazza che ha dei sentimenti reali, veri, puri. Con delle insicurezze. Combatte battaglie ogni giorno che passano. E voi vi siete accaniti su di lei. Non c’è motivo. Non c’è una motivazione per prendersela con lei. Per questo io rimango basito dalla cattiveria delle persone nei suoi confronti. Voi non potete capire come si sente lei in questo momento, come ci sentiamo noi due per aver fatto una scelta entrambi che ci ha portato forse a non distruggere gli otto anni che abbiamo passato insieme. I bei momenti e le belle cose passate”.

Ha poi proseguito:

“Abbiamo deciso così noi e voi ve la state prendendo con lei. Io non capisco questa cosa. A me fa male vedere tutti questi commenti brutti nei suoi confronti. Io lei la conosco molto bene, so come sta, so cosa sta passando, so i momenti brutti e i momenti belli e so che non è giusto che lei riceva delle cose, degli insulti veramente obbrobriosi. Io rimango sconcertato su tante cose ma lei non se lo merita. Non se lo merita nei suoi confronti e neanche nei miei, perché io vi ho chiesto una cosa sola: portatele rispetto. Abbiamo fatto una decisione brutta, stiamo male entrambi e non è giusto che lei riceva questo tipo di insulti a gratis perché lei qui non c’entra niente. Abbiamo fatto una decisione insieme. Abbiamo deciso io e lei invece di distruggere una bella relazione di otto anni…

Ragazzi le relazioni tante volte finiscono, belle o brutte che siano. La nostra è stata una bella relazione, abbiamo deciso noi di farla finita anziché distruggere 8 anni di cose belle o brutte che abbiamo passato. Non so neanche più come parlare, non so più come dire le cose. Io spero che comunque capiate la situazione, a lei queste cose qui fanno tanto, ma tanto male perché la conosco molto bene e non è giusto, lo ripeto, non è giusto che ve la prendiate con lei”.