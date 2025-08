Temptation Island, ecco cos’è successo un mese dopo la fine del programma

Ieri, 31 Luglio è andata in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”. Quest’edizione ha riservato agli spettatori molte sorprese e colpi di scena inaspettati.

Valentina ed Antonio hanno lasciato il programma insieme, dopo la proposta di matrimonio, fatta durante il falò di confronto. Ad un mese di distanza, tra i due l’amore procede a gonfie vele, oggi più che mai. Entrambi hanno raccontato di essere felici e di star vivendo una favola di passione. I preparativi per il grande giorno sono già in corso.

Per Denise e Marco l’epilogo è stato ben diverso. Marco, infatti, ha deciso di concludere il suo viaggio dei sentimenti da solo. Nonostante il successivo incontro davanti a Filippo Bisciglia sia terminato con un ritorno della coppia, la situazione dopo è cambiata. Marco ha raccontato di essersi sentito nuovamente oppresso dalla gelosia dell’ormai ex fidanzata. Denise ha ricominciato a controllare il suo telefono ed i suoi messaggi. Lei, però, non è pronta a darsi per vinta. Anzi, farà di tutto per riconquistare il trentenne.

Il gran colpo di scena arriva ora e riguarda Simone e Sonia B.. Durante l’ultimo falò di confronto, lei ha preso una decisione molto forte. Ha, infatti, deciso di voler uscire dal programma da sola, dopo i tradimenti del personal trainer fuori e dentro lo show televisivo. Un mese dopo, i due sono tornati insieme ed aspettano un bambino. La gravidanza, com’è stato spiegato, è iniziata prima della loro partecipazione al programma. Sonia l’ha scoperto successivamente. Entrambi sono apparsi contenti e felici all’idea di creare una famiglia.

Per Sara e Valerio il lieto fine non c’è stato. Il loro falò di confronto si è concluso tra lacrime ed abbracci di addio. 30 giorni dopo, la situazione non è cambiata. Anzi, come molti si aspettavano, Valerio ha intrapreso una frequentazione con Ari, presente al suo fianco davanti a Filippo.

Maria Concetta, uscita dal programma da sola, ha scoperto al di fuori ulteriori tradimenti di Angelo. Ad oggi, la ragazza sta cercando di riprendere in mano la sua vita, consapevole di meritare un amore, privo di adulteri.