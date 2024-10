Temptation Island, Millie e Michele si lasciano: flirt con Raul Dumitras?

Nella sesta puntata di Temptation Island si sono svolti i falò di confronto per tre delle quattro coppie rimaste in gioco. Tra queste, Millie Moi e Michele Varriale hanno deciso di porre fine alla loro avventura nel reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia.

Il percorso a Temptation Island

La partecipazione della coppia era stata motivata dal desiderio di Millie di dimostrare al fidanzato che la sua esuberanza non significava necessariamente infedeltà. Tuttavia, durante il soggiorno nel villaggio, l’atteggiamento aperto e amichevole di Millie, anche nei confronti dei ragazzi single, ha suscitato il crescente malcontento di Michele.

Delusione dopo delusione, falò dopo falò, Michele ha deciso di interrompere la loro esperienza e la loro relazione prima del previsto. Al falò di confronto finale, Michele ha scelto di lasciare il villaggio senza la sua fidanzata, mettendo così fine alla loro storia d’amore.

Millie frequenta Raul Dumitras?

La prossima settimana si scoprirà cosa è accaduto alla coppia a distanza di un mese, ma alcune indiscrezioni sembrano suggerire che tra Millie e Michele non ci sia stato alcun riavvicinamento. Anzi, si vocifera che Millie abbia già iniziato una nuova conoscenza con un altro ex partecipante del reality, Raul Dumitras. Quest’ultimo, dopo la fine del suo flirt con Giulia Cavaglià, avrebbe mostrato interesse per Millie, con alcuni segnali social che hanno attirato l’attenzione, come like alle sue foto, poi cancellati.

Una recente segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha alimentato ulteriormente i rumors, rivelando che i due sarebbero stati visti insieme in un locale a Roma, confermando così le voci di un possibile flirt tra Millie e Raul.