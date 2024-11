Temptation Island, Millie Moi prima dei ritocchi di chirurgia estetica: il prima e dopo

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island c’è Millie Moi, che ha preso parte al programma insieme all’allora Michele Varriale. Nelle ultime ore, la ragazza è tornata nuovamente al centro dell’attenzione per un video sui suoi presunti ritocchini di chirurgia estetica.

INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA – Insieme a Michele, all’epoca suo fidanzato, Millie ha deciso di intraprendere il famoso viaggio nei sentimenti. A voler prendere parte al docu-reality è stato Varriale, che ha ammesso di non fidarsi completamente della fidanzata per via dei suoi comportamenti con gli altri uomini. Per il ragazzo, infatti, la Moi aveva atteggiamenti provocatori per attirare l’attenzione.

Dal canto suo, Millie ha ammesso che il fidanzato l’ha spesso fatta sentire sbagliata e fuori posto. Proprio durante il falò di confronto, la ragazza ha così dichiarato: “Non voglio perdere tempo. Cambi e mi apprezzi per quello che sono, oppure mi faccio la mia vita e in futuro conoscerò qualcuno che mi valorizzi. Voglio un uomo, punto e basta”.

I due hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione, prendendo così due strade diverse. Nelle ultime ore, Millie è nuovamente tornata al centro dell’attenzione dei social. È divenuto virale un video girato da un’infermiera estetica, dove quest’ultima si è focalizzata sui possibili interventi estetici a cui l’ex volto di Temptation Island si sarebbe sottoposta:

“Ma chi è la fidanzata più rifatta di Temptation Island 2024? Eccola, Mille. La prima cosa che mi è saltata all’occhio è il suo naso, che dal 2018 si presenta più piccolo e senza imperfezioni, la bellissima Millie probabilmente si e sottoposta ad un intervento di rinoplastica, poi le labbra che appaiono più rimpolpate e definite, il primo filler labbra a mio parere è stato effettuato nel 2021, e da lì al 2024 ha fatto altre 4-5 fiale di filler. Per quanto riguarda il seno noto una stupenda mastoplastica additiva!”.

Per vedere il video incriminato e il prima e il dopo di Millie, clicca qui.