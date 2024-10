Temptation Island: Mirco Rossi guarda avanti con Alessia, mentre Giulia Duranti è ancora segnata dalla rottura

Mentre l’ultima puntata di Temptation Island 12 andava in onda, Mirco Rossi ha condiviso sui social una foto con Alessia Sagripanti, la tentatrice con cui ha intrapreso una nuova frequentazione, lanciando anche una sottile frecciata alla sua ex, Giulia Duranti.

Dopo una relazione di nove anni, Mirco e Giulia sono entrati nel programma per valutare la loro storia, ormai segnata da dubbi e incomprensioni. Nel confronto finale, Giulia aveva espresso la volontà di riprovarci, mentre Mirco, invece, si è mostrato risoluto a chiudere.

La frecciatina social di Mirco

Successivamente, Giulia ha confidato di sentirsi ancora scossa dalla fine della storia e di aver sperato in una riconciliazione. Ha anche ammesso che, pur amando ancora Mirco, è rimasta ferita scoprendo che lui aveva già iniziato a frequentare un’altra persona.

Giulia ha rivelato la delusione per la mancanza di sincerità e ha condiviso il suo impegno nel costruirsi un nuovo futuro, annunciando il progetto di aprire una propria attività.

Nel frattempo, Mirco ha confermato il suo interesse per Alessia e, proprio durante la messa in onda, ha pubblicato una storia su Instagram in cui, con tono ironico, faceva riferimento a un episodio del programma in cui Giulia gli aveva rinfacciato di avergli regalato un paio di scarpe che non erano mai tornate indietro. L’accenno ha suscitato immediata attenzione sui social, ma Mirco ha rapidamente eliminato la storia.