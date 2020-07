Temptation Island, mistero su Ciavy e Valeria: hanno mentito alla redazione del programma?

Questo giovedì, andrà in onda il terzo appuntamento con Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Essendo ampiamente registrato, in questa puntata vedremo un quasi tradimento da parte di Ciavy ai danni della fidanzata Valeria, ma anche un comportamento non molto corretto da parte di quest’ultima. Insomma, la coppia sembrerebbe destinata a scoppiare.

Tuttavia, in queste ore, stanno circolando diverse voci negative su Ciavy e Valeria, i quali stanno cercando di tornare alla normalità dopo aver partecipato al programma. Secondo alcune segnalazioni, i due potrebbero aver preso in giro tutti, vediamo nel dettaglio costa accadendo sul web.

DEIANIRA MARZANO PUBBLICA DELLE PROVE CONTRO CIAVY E VALERIA – Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha pubblicato sul suo profilo Instagram dei contenuti, o meglio, delle segnalazioni su Ciavy e Valeria. Non sono prove schiaccianti sul loro “tradimento” ma sicuramente stanno sollevando dubbi sui social.

Nello specifico, pare che Ciavy sia stato beccato in compagnia di Daniele Schiavon, ex corteggiatore ed ex fidanzato di Giulia Quattrociocche. La cosa che non torna di tutta questa storia, è che la fidanzata di Ciavy, Valeria, si sia avvicinata moltissimo ad Alessandro Basciano, ex corteggiatore della stessa Giulia. Questa situazione ha lasciato perplessi i telespettatori.

La stessa Deianira ha espresso il proprio disappunto su tutta la faccenda: i due potrebbero aver architettato tutto per aumentare la visibilità sui social e di conseguenza le sponsorizzazioni; d’altronde non sarebbe affatto la prima volta che accade. Inoltre, alcuni fan di Deianira hanno scritto alla donna dichiarando di conoscere la coppia e sapere per certo che stanno fingendo. Per vedere le foto, cliccate qui. E voi cosa ne pensate?