Temptation Island: nel cast un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo un anno di stop, Temptation Island tornerà in onda con una nuova edizione a partire da lunedì 26 giugno. Ad entrare nel cast del docu-reality, come dimostrano alcune storie di Instagram di Filippo Bisciglia, è un ex volto del Trono Classico di Uomini e Donne.

EX CORTEGGIATRICE DI UED NEL CAST – In vista della messa in onda della prima puntata del noto docu-reality di Maria De Filippi, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare tutto lo staff che lavora al programma.

Nelle sue IG Stories, Filippo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con il team che lavora dietro le quinte. Ad accompagnare l’immagine è la dedica:

“Loro e tantissime altre persone sono la miglior benzina che un motore possa ricevere. Il motore di una macchina perfetta chiamata Temptation Island. Grazie a tutti ragazzi, siete meravigliosi“.

A non sfuggire all’occhio attento dei fan è stato un volto noto ai telespettatori di Mediaset. Si tratta di Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. La ragazza è entrata nel cast di Temptation Island, ma non come concorrente o tentatrice, ma tra gli addetti ai lavori.