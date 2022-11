Temptation Island, Nicola Panico di nuovo papà: l’annuncio della seconda gravidanza della moglie

Nicola Panico è pronto per diventare di nuovo padre: l'annuncio sui social della seconda gravidanza di Francesca Parenti

Nicola Panico l’abbiamo conosciuto diversi anni fa a Temptation Island, quando partecipò con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella. Successivamente i due si lasciarono e lei approdò a Uomini e Donne in qualità di tronista e furono protagonisti di un noto scandalo contro la redazione del dating show. Ad oggi i due non sono più una coppia e sono diventati entrambi genitori con i rispettivi partner.

Finalmente papà

Il calciatore napoletano, classe 1983, si è sposato a dicembre 2021 con la nuova fidanzata Francesca Parenti. La donna è originaria della Sicilia e non appartiene al mondo della televisione. I due sono una coppia dal 2019 e si sono conosciuti in un locale di Napoli, a seguito di un tormentata storia d’amore con Sara Affi Fella.

Nicola e sua moglie Francesca hanno coronato il sogno di diventare genitori. La coppia si è sposata il 22 dicembre 2021 e lo scorso agosto hanno annunciato la gravidanza.

Un mese dopo è arrivata una romantica proposta d’amore e la donna ha detto sì. L’annuncio della nascita del primo figlio della coppia, Salvatore, è stato dato proprio da Panico su Instagram il 5 febbraio 2022.

Papà bis

Nelle scorse ore, l’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato la seconda gravidanza di sua moglie Francesca. Una stories a sorpresa per i suoi fan, i quali hanno accolto la notizia positivamente: “Quasi mio figlio, quasi mia moglie. Un anno dopo… Sì, mia moglie è quasi di nuovo mamma”. Nello specifico, l’uomo ha condiviso una foto ricordo dell’anno scorso con sua moglie che in quel periodo era in attesa del primo figlio.