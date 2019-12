Temptation Island: nota ex concorrente ha detto ‘si’

Sono state tante le storie di Temptation Island che hanno appassionato i telespettatori nel corso delle varie edizioni. Molte di queste terminate durante i falò di confronto, altre che sono continuate anche una volta finito il docu-reality. Tra i tanti concorrenti, una che ha fatto molto discutere è stata Aurora Betti che da pochi è tornata al centro del gossip.

A TEMPTATION ISLAND – Nel 2015 l’influencer partecipa, assieme al suo fidanzato Gianmarco Valenza, al programma condotto da Filippo Bisciglia. La ragazza finì al centro delle critiche quando scattò il flirt con uno dei tentatori. La storia con il tentatore non proseguì, ma Aurora decise di mettere un punto anche su quella con Gianmarco.

La ragazza, però, ha poi trovato l’amore con Simone Aresti, calciatore del Cagliari e padre di suo figlio, Diego.

IL “SI” DI AURORA – Come capita in molte coppie, anche Aurora e Simone si sono ritrovati ad affrontare una crisi che li aveva portati a lasciarsi. Ma come si è potuto vedere pochi giorni fa, il difensore ha voluto stupire la sua compagnia, facendole una sereneta sotto casa. Le sorprese per Aurora, però, non sono finite qui.

L’influencer ha infatti trovato sotto l’albero una proposta di matrimonio. Ad annunciarlo è proprio la ragazza, il giorno di Natale, attraverso un post su Instagram: “Ho detto sì. Buon Natale“.