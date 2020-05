Temptation Island, Nunzia Sansone fidanzata con un ex concorrente del programma

Nunzia Sansone l’abbiamo conosciuta grazie all’edizione del 2019 di Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. La ragazza all’epoca partecipò con il fidanzato storico, Arcangelo Bianco, suscitando parecchio scalpore. Oggi, però, l’influencer appare felice assieme al suo nuovo compagno, un ex concorrente dello stesso reality.

NUNZIA E ARCANGELO: DA TEMPTATION ISLAND IN POI – Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco parteciparono al programma per mettere in gioco i sentimenti e per testare alcuni lati caratteriali della ragazza. Arcangelo non ha avuto un comportamento esemplare all’interno del villaggio, così Nunzia ha pensato di viversi a pieno i 20 giorni. Tuttavia, alla fine, durante il falò di confronto la situazione si è completamente ribaltata. Arcangelo ha voluto chiudere la lunga relazione con la ragazza napoletana, lasciando lei disperata in spiaggia.

Nunzia ha cercato più volte di ricucire il rapporto con il suo fidanzato, il quale però non ha voluto ascoltare ragioni. I fan del programma sono andati in subbuglio e in molti hanno accusato Nunzia di essere una ragazza senza carattere, la quale si fa comandare a bacchetta e non rispettare da quello che dovrebbe essere il suo compagno e suo pari. Tuttavia, pare che Nunzia Sansone abbia completamente dimenticato Arcangelo con un altro partecipante del programma, Flavio Zerella.

FLAVIO ZERELLA A TEMPTATION ISLAND – Flavio Zerella partecipò al programma dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi e Filippo Bisciglia nel 2016, con l’allora fidanzata Roberta Mercurio. Il ragazzo non entrò di certo nelle grazie degli spettatori, soprattutto per il comportamento adottato all’interno del villaggio delle single. Flavio, in particolare, fece un tatuaggio in onore della tentatrice Diana Danilescu, mandando su tutte le furie la sua fidanzata.

A dicembre del 2019, dopo lunghi litigi e vari tira e molla, Flavio e Roberta hanno deciso di lasciarsi. Sui suoi profili social, Zerella ha lasciato intendere che la scelta fosse stata influenzata dalla presenza di un’altra donna, forse proprio Nunzia? Questo gossip ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

NUNZIA SANSONE E FLAVIO ZERELLA SONO UNA COPPIA – La conferma è arrivata dal settimanale Novella 2000 che ha pubblicato lo scatto di un loro bacio (trovate la foto qui). I due hanno spiegato di non essersi conosciuti negli studi Mediaset, ma grazie ad amici in comune e la coppia potrebbe, infatti, essere ospitata durante la prima puntata dell’edizione 2020 di Temptation Island. Tuttavia, non ci sono ancora conferme su questa parte della notizia. Inoltre, la location del programma potrebbe cambiare, dalla Sardegna alla Puglia, a causa degli spostamenti molto più complessi in questo periodo.