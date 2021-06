Temptation Island, nuova segnalazione: Federico e Floriana non sono una coppia, lui è single

Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione di ”Temptation Island”, che andrà in onda mercoledi 30 giugno su Canale 5 alle ore 21:30. Il programma sarà condotto da Filippo Bisciglia, come sempre, uno dei più amati conduttori di questo show televisivo. Intanto però, sono cominciati a circolare dei video nei quali si scoprono un po’ le coppie, per aiutare il pubblico a conoscerle meglio prima della prima puntata.

Tra queste c’è una in particolare, quella formata da Federico e Floriana, una giovane coppia che arriva da Palermo. Le registrazioni del programma sono già iniziare una settimana fa e sono già circolate delle segnalazioni molto importanti sul web. Stavolta è stata l’inflencer campana Deianira Marzano a riportare alcuni retroscena di questa coppia siciliana.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA COPPIA SICIALIANA – Durante il video di presentazione della coppia formata da Federico e Floriana, si capisce che è stata lei a chiamare ”Temptation Island”, in quanto sente che nell’ultimo periodo il suo uomo ha smesso di corteggiarla. Sembra che la dia quasi per scontata.

Voglio capire se è innamorato di me oppure se è solo abitudine”, ha detto lei nella clip di presentazione che da qualche giorno è circolata sul web e si vede anche in tv. D’altro canto, Federico ha cosi risposto:“Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima. Dico: oramai è mia e non me la leva più nessuno” .

LA SEGNALAZIONE DI DEIANIRA MARZANO – All’influencer campana ha ricevuto nelle ultime ore una segnalazione che riguarda proprio la coppia composta da Federico e Floriana. Qualcuno sul web infatti, pare abbia dichiarato che i due stessero mentendo, dato che nella vita non sarebbero una vera e propria coppia. Insomma quale sarà la verità?