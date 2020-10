Temptation Island: nuova storia d’amore per un ex concorrente

Nonostante siano molte le coppie che decidono di uscire insieme da Temptation Island, non sempre per loro c’è il lieto fine. Dopo una turbolenta relazione, tra due ex concorrenti, Claudia Merli e Dario Loda, la storia è finita. Sembra, però, che il ragazzo abbia ritrovato l’amore.

LA STORIA CON CLAUDIA – Dopo un tradimento da parte di Dario, Claudia aveva deciso di fare il viaggio dei sentimenti. Durante la seconda edizione del docu-reality, i telespettatori hanno potuto seguire il percorso dei due fidanzati che, alla fine, hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Sembrava che fosse tornata la quiete, tanto da portarli a fare un grande passo: la convivenza. Sfortunatamente, questa decisione ha segnato la fine della loro storia che andava avanti da ben 10 anni. A spiegarlo è stata Claudia, annunciando la fine della loro storia avvenuta nell’ottobre scorso:

“Temptation ci ha uniti molto, tanto che dopo il programma avevamo fatto una scelta decisamente importante, come quella di andare a convivere. Purtroppo però quella decisione alla lunga ci ha fatto capire che abbiamo obiettivi di vita decisamente diversi e dopo vari tentativi siamo giunti alla conclusione che forse era giusto che la nostra storia finisse lì, perché le cose tra di noi non funzionavano più”.

NUOVO AMORE PER DARIO – Dario sembra però aver ritrovato il sorriso con Anna. Lo stesso personal-trainer ha infatti deciso di condividere su Instagram questo suo nuovo amore, condividendo scatti che lo ritraggono al fianco della sua bella fidanzata. Non si sa molto riguardo questa nuova love-story, ma non resta altro che sperare il meglio per i due ragazzi.

https://www.instagram.com/p/CCoMaZYqDO0/