Temptation Island, nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo: “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione”

Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, sta attraversando un periodo decisamente difficile. Tempo fa, l’influencer e personal trainer aveva commosso il web per l’addio a Polpetta, storica maialina che aveva in casa come animale domestico. Adesso, invece, sorgono nuovi problemi di salute. Vediamo di cosa si tratta.

Problemi di salute per il fidanzato di Drusilla Gucci

L’influencer si è sottoposto ad una risonanza magnetica dalla quale è emerso che nel condotto nasale che collega bocca e gola c’è una sorta di “palla nera”, ha spiegato Chiofalo sul settimanale Nuovo. Sono momenti di paura per il personal trainer, il quale ha già dovuto affrontare diverso tempo fa un tumore al cervello.

Il ragazzo ha spiegato sui social che questa massa deve essere necessariamente asportata e analizzata con la biopsia. “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione” ha continuato preoccupato Francesco. “Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto“ ha continuato il 32enne.

L’operazione si terrà al San Camillo di Roma, dove l’influencer è nato e cresciuto. La speranza di Francesco è quella che non si tratti nuovamente di un tumore, dramma che gli ha cambiato la vita.

La storia con Drusilla

Fortunatamente al suo fianco c’è Drusilla Gucci, conosciuta a giugno grazie a degli eventi lavorativi. I due ormai fanno coppia fissa anche se per ora a distanza: Francesco vive a Roma, lei ancora a Firenze con la sua famiglia. In alcune interviste, il personal trainer ha definito la Gucci la donna giusta e non escludono un possibile ritorno in tv.