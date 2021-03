Temptation Island: nuovo flirt tra Marialuisa Jacobelli e Kylan Mbappé?

Si vocifera nelle ultime ore, di un nuovo ipotetico flirt tra Kylan Mbappé e Marialuisa Jacobelli, ex tentatrice di Temptation Island. Tra i due sarebbe nato qualcosa non molto tempo fa, anche se attualmente non si ha ancora alcun tipo di certezza. Anzi, molti fan stanno attendendo notizie certe da parte dei diretti interessati.

Sono in tanti quelli che aspettano una conferma o una possibile smentita su una presunta passione nata tra i due. C’è chi addirittura aspetta già la prima foto di coppia che uno dei due potrebbe pubblicare o delle possibili paparazzate da parte dei giornalisti più attenti. Insomma per ora niente di tutto ciò!

LE PROVE – Eppure sembrano esserci delle prove. Pare che, stando ad alcune indiscrezioni, i due abbiano passato la notte insieme in una lussuosa suite di Parigi, a cinque stelle. La fonte di tale notizia sarebbe una persona molto vicina alla coppia, come fa notare il sito ”Gossip E Tv”. A quante pare i due starebbero approfondendo la loro conoscenza in seguito ad un soggiorno fatto proprio a Parigi.

COME SI SONO INCONTRATI – E’ risaputo che a legare la possibile neo-coppia, sia proprio il calcio. Lui è il campione del Paris Saint Germain, mentre lei è figlia di Xavier Jacobelli, il direttore di ”Tuttosport”. Il padre pare averle trasmesso la passione sia per il calcio che per il giornalismo.

Stando al parere di molti, la Jacobelli potrebbe essere una valida ”rivale” di Diletta Leotta, dal punto di vista del giornalismo calcistico. Inoltre nella sua vita non c’è solo il calcio e il giornalismo, poiché ha partecipato come tentatrice ad un’edizione di Temptation Island. Tra i due sarà davvero nato l’amore? Staremo a vedere!