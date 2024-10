Temptation Island, nuovo scontro social tra Maika e Alessia: “Sei andata a letto con i fidanzati di due edizioni”

Nonostante siano trascorsi tre mesi dalla fine dell’undicesima edizione di Temptation Island, continuano i velenosi botta e risposta social tra Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Nel corso di quest’ultimo scontro, la Pascarella ha lanciato una pesante accusa all’ex tentatrice.

“Sei andata a letto con i fidanzati di due edizioni” – Il tutto è avvenuto dopo che Lino Giuliano è tornato a parlare della frequentazione con Maika, conosciuta a Temptation Island, definendola “una gran ca**ata”. Ovviamente queste parole non sono passate inosservate all’ex single.

Tramite le sue storie di Instagram, senza nominare nessuno, la Randazzo ha scritto: “Il più pulito ha la rogna“. A scagliarsi contro la ragazza è stata Alessia, ex fidanzata del barbiere napoletano. La ragazza ha così tuonato contro l’ex tentatrice: “La prossima volta che metti le storie, metti nome e cognome. Invece di venire a guardare il mio profilo pensa alla tua dignità, visto che ti sei fatta sei concorrenti”.

Ovviamente la risposta della Randazzo non si è fatta attendere. Sempre nelle sue IG Stories ha pubblicato un breve filmato mentre sfilava, aggiungendo: “Quando devo stare attenta a quello che posto perché c’è una traumatizzata convinta che sia per lei”.

La Pascarella ha continuato a tornare sulla pesante accusa lanciata in precedenza, ossia dei presunti flirt dell’ex tentatrice con alcuni ex volti del docu-reality:

“Non invento numeri a caso. Per tua sfortuna, le voci girano e ci sono prove. Non faccio nomi solo per rispetto verso gli altri, ma sai benissimo di chi sto parlando e ci sono pure le chat. Essere single non significa andare a letto con tre ragazzi della nostra edizione e con uno dell’edizione nuova. Sei davvero una povera persona. Lino ti è rimasto sullo stomaco perché ti ha scartata? Vuoi che pubblichi le chat in cui confermi di essere stata con RA? Poi anche con L dicendo che doveva restare un segreto? E dopo di lui sei stata con A. E ora con A”.