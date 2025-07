Temptation Island, Oronzo e Valentina convolano a nozze

Nelle ultime ore, una coppia nota per aver partecipato a “Temptation Island”, ha pronunciato il famoso “si”. I soggetti in questione sono Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, personaggi dell’edizione dell’2018.

Al tempo, i due lasciarono il programma da single. Risuona nella testa di molti la famosa frase che Oronzo pronunciò durante il falò di confronto: “Ho la malattia delle donne”. Nonostante la travagliata esperienza nel viaggio dei sentimenti, i due si sono riuniti successivamente. Ad oggi, sono genitori della piccola Giulia, nata nell’2021.

Sabato 26 Luglio i due protagonisti dello show televisivo condotto da Filippo Bisciglia hanno deciso di unirsi per sempre, diventando marito e moglie. Il matrimonio ha avuto luogo nella loro terra d’origine, la bellissima Puglia. La location incantata che hanno scelto è quella della Masseria Caselli. Qui, gli sposini con parenti e amici hanno festeggiato la loro unione, fino a tarda notte, tra musica, balli e buon cibo.

Grazie alle stories postate dagli invitati alla cerimonia, sono stati immortalati tutti i momenti più importanti: dai preparativi, al famoso “si”, al taglio finale della torta nuziale a quattro piani.

Oronzo ha indossato un completo elegante con giacca e pantalone di color nero, sotto una camicia bianca con papillon nero al collo. Valentina, invece, ha optato per un vestito lungo bianco, a sirena con corpetto ricamato in pizzo e le spalle coperte. Per dare un’ulteriore tocco di raffinatezza, la sposa ha legato i capelli in uno chignon.