Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio: “Gli errori si pagano”

Giovedì 2 luglio è iniziata la nuova e attesissima edizione di Temptation Island. Già dalla prima puntata, il docu-reality è riuscito a regalare emozioni, tenendo incollato il pubblico alla televisione. Non sono passati che pochi giorni, ma sono subito emerse delle presunti amanti di uno dei protagonisti della nuova edizione: Antonio.

EMERGONO NUOVE AMANTI – Tra le coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia, c’è quella formata da Antonio e Annamaria. Sebbene l’uomo voglia mostrare alla compagna di essere cambiato, di non voler compiere più gli stessi errori, i social sembrano dire altro. Sono giunte varie segnalazioni che vedrebbero una lunga lista di amanti di Antonio.

Le varie segnalazioni sono state raccolte da Deianira Marzano, l’opinionista social ormai nota per i suoi scandalosi scoop. Da quanto emerso, Antonio avrebbe avuto varie amanti e, sempre da quanto riportato dalle ragazze, l’uomo non sarebbe mai stato sincero. Infatti, molte hanno raccontato che lui era solito presentarsi con un cognome sempre diverso, così come il suo lavoro e il fatto di essere padre di una bambina.

LE PAROLE DELL’EX MOGLIE – A parlare è anche stata l’ex moglie di Antonio, lasciando un velenoso commento su Instagram. Con questa sua dichiarazione, la donna ha fatto luce sulla causa che ha portato al divorzio: Annamaria.

Stando a quanto commentato, l’ex moglie non si è detta stupita del fatto che l’uomo non sia cambiato affatto. È ovviamente dispiaciuta per Annamaria, per ciò che l’ex le sta facendo, ma ha concluso con una rivelazione inaspettata. “Mi dispiace che Annamaria soffra, ma gli uomini sposati non si toccano. Annamaria sapeva benissimo che era sposato, gli errori si pagano”, ha spiegato la donna. Stando a queste parole, a portare al divorzio sarebbe stata la relazione extra coniugale tra Antonio e la sua attuale compagna.