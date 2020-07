Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio Martello: “Lui ancora mi cerca”

Tra le coppie di questa nuova edizione di Temptation Island, chiacchieratissima è quella formata da Antonio Martello e Annamaria Laino. Dopo le tante ‘ex’ emerse in questi giorni, a prendere la parola è Miriam, ex moglie di Antonio, con cui ha avuto Karol. Attraverso una lunga intervista a DonnaPop, la donna ha raccontato degli inaspettati retroscena.

“Mi raccontava bugie…” – Il matrimonio tra Miriam e Antonio è avvenuto nel 2015, naufragando nel 2017 a causa del comportamento dell’uomo. Stando a quanto raccontato dalla donna, infatti, l’uomo l’ha riempita di bugie solo per poter fare il farfallone. Tutto ciò è accaduto nel novembre del 2017, controllando il telefono di Antonio. Scoperto il tradimento, Miriam l’ha subito cacciato di casa, anche se lui non era d’accordo per la separazione: “Lui sin da subito voleva ritornare insieme, a volte dormiva da me…faceva il geloso se uscivo con le amiche”.

Si è poi parlato di Annamaria, su cui Miriam ha raccontato come è venuta a sapere della storia tra la Laino e Martello. Ha spiegato che in quel periodo aveva avuto dei ripensamenti, che non aveva affatto dimenticato l’ex marito e che era pronta a dargli una seconda possibilità, vista anche l’insistenza e la volontà di lui di tornare insieme. La donna, tramite altre persone, è venuta a conoscenza dell’esistenza di Annamaria, della sua nuova relazione con Antonio: “Ma lui è stato la persona più bugiarda che io abbia mai conosciuto”.

A MAGGIO 2019 – Dopo questi vari tira e molla, per Miriam inizia un nuovo capitolo della sua vita, spingendola così a chiedere la separazione a Martello:

“A maggio 2019 io inizio ad insistere per andare dall’avvocato a separarci, io insisto e lui dice di no. E postava fotografie in cui mostrava dei particolari di una donna, senza mai mostrarla in viso, faceva foto di mani, di piedi e una volta scrisse: ‘Questa volta senza sbagliare’. Quindi, per me era finita da un pezzo e chiedevo la separazione, lui continuava a postare queste cose e foto di parti di Annamaria, ma continuava a chiamare anche il mio attuale compagno per dirgli che sarebbe voluto tornare con me. Fino a quando non mettono, sempre a maggio, una foto dove finalmente si mostrano insieme”.

Nonostante il comportamento discutibile dell’uomo, Miriam ha voluto più volte ribadire il suo essere un ottimo padre. Tra le ‘ex’ di Antonio, emerse in questi giorni, una avrebbe affermato che Antonio avrebbe nascosto il fatto di avere una figlia, facendo passare quest’ultima per sua nipote. Riguardo questa dichiarazione, la donna ha detto:

“Ci tengo a precisare che è impossibile. Antonio è un ottimo padre, non lo avrebbe mai fatto. In questo caso la ragazza ha inventato tutto, ne sono sicura al 100%, io lo conosco meglio di qualsiasi altra donna”.