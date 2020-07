Temptation Island, pesanti accuse verso una coppia: “Lei è la mente e lui il braccio”

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, il web non ha fatto altro che parlare di una coppia in particolare: Antonella Elia e Pietro Delle Piane. A dire la sua su di loro, è una vecchia conoscenza della donna, conosciuta all’interno della sua ultima esperienza di reality, il Grande Fratello Vip. Si tratta di Antonio Zequila che intervistato a Nuovo Tv, ha lanciato pesanti accuse sulla coppia.

Lei è la mente e lui il braccio – In molti sono rimasti senza parole davanti al comportamento dell’uomo che, incurante della presenza delle telecamere, ha rivelato ad un altro concorrente di aver baciato una tentatrice. Questo, però, non è stato il suo unico errore. Durante una cena insieme alla single, Delle Piane ha parlato di un grande segreto che la Elia gli aveva confessato in privato, in un momento di fragilità. Riguardo questo comportamento e la reazione di Antonella, non è totalmente convinto Zequila che dichiara:

“Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai. Lei lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti. Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura”.

Per gran parte dell’avventura del GF Vip, Antonio e la donna sono stati amici. Il loro rapporto si è però incrinato dopo varie discussioni molto spesso finite in liti, allontanandoli definitivamente. Riguardo Antonella e il fidanzato, Er Mutanda pensa:

“Loro si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno. L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente”.

E LA VITA SENTIMENTALE DI ANTONIO? – Non è mancata una domanda riguardo la sua attuale situazione sentimentale, visto i modi di fare da seduttore che Zequila ha mostrato anche all’interno della casa.

“Sto vivendo una situazione nuova, con una ragazza che conoscevo già da un po’. Se sono rose, fioriranno. È una modella, più giovane di me. –ha rivelato l’uomo – La gioventù alimenta la saggezza. In amore non ci sono divari generazionali. Conta solo stare bene insieme. Temptation Island Vip? C’è stato un contatto. Vedremo che succede. Amo il mare. Amo la Sardegna. Io il costume l’ho già preparato”.