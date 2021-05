Temptation Island, Pietro Delle Piane e Antonella Elia: “Adesso stiamo insieme”

La storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia l’abbiamo vissuta durante la scorsa edizione di Temptation Island, ma prima ancora al Grande Fratello Vip. Successivamente, i due si sono lasciati ma pare che ora stiano di nuovo insieme. Vediamo nel dettaglio cosa è successo alla coppia.

UNA STORIA TURBOLENTA – Chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha stabilito il record del bacio più lungo con il suo compagno. Successivamente, i due sono approdati a Temptation Island, dove però si sono lasciati a causa del comportamento scorretto dell’uomo. Ospite dalla D’Urso, l’ex ragazza di Non è la Rai ha dichiarato di avere rapporti con Pietro senza però una storia sentimentale.

In una delle ultime ospitate a Live – Non è la D’Urso, la Elia ha fatto queste dichiarazioni: “Io lo amo ancora, ma non sono pronta a tornare con lui. Sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi, Pietro no. Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non è successo niente. Non ci torno insieme come fidanzata. Pietro io ho bisogno di te, ma non torno come prima ad essere la tua partner”.

ANTONELLA E PIETRO: DI NUOVO INSIEME – Tuttavia, a distanza di pochi mesi, la coppia è tornata insieme, sicuramente con alti e bassi. La donna, in una recente intervista a Diva e Donna ha dichiarato di essere tornata con lui.

“Adesso stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora” ha concluso l’opinionista del GFVip.