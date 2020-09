Temptation Island, polemica sul cachet dei tentatori: “500 euro al giorno”

A poche ore dalla messa in onda del programma, è polemica per il cachet dei tentatori.

Questa sera andrà in onda la prima puntata di Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma non è ancora iniziato che già sui social si polemizza per il cachet dei tentatori. Ormai è noto che tentatori e tentatrici percepiscano un compenso per passare i venti giorni all’interno del villaggio, ma le cifre diffuse sono da capogiro.

AMEDEO VENZA PUBBLICA UNA SEGNALAZIONE – In queste ore, Amedeo Venza ha sollevato un dubbio sul reale compenso dei tentatori di Temptation Island. Un fan di Amedeo Venza gli ha detto in privato che un ex tentatore del programma avrebbe raccontato ad una follower di aver percepito 500 euro al giorno. Una cifra da capogiro che ha indignato gli utenti sui social.

Al momento non sappiamo l’identità del tentatore in questione, tuttavia, Amedeo Venza ci ha tenuto a smentire categoricamente questa notizia. I tentatori percepiscono un compenso, ma sicuramente più basso di 500 euro al giorno. L’influencer, però, non può rivelare altri dettagli probabilmente a causa della privacy. Una cosa, però, l’ha detta con estrema certezza, ovvero, che nessuno ha mai percepito tutti questi soldi per partecipare al reality show.

Amedeo Venza, inoltre, ha detto che probabilmente il metodo di pagamento è simile a quello del Grande Fratello, ovvero personalizzato. Ciascun partecipante sottoscrive un contratto in cui potrebbe essere stabilito un determinato compenso a seconda del grado di popolarità; più si è famosi, più si percepisce. Tuttavia, nessun tentatore è così famoso nel mondo della tv tanto da percepire 500 euro al giorno.

“Non posso fare i nomi altrimenti gli faccio pubblicità (quella che non hanno avuto a Temptation), comunque mi hanno mandato uno screen dove un ex tentatore racconta ad una follower di aver percepito 500 euro al giorno per stare nel villaggio… E non è il primo che spara ste cag**e… Vi garantisco che non è assolutamente vero“ ha scritto Amedeo Venza su Instagram.