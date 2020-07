Temptation Island, polemica sul web contro Anna: smascherata dalla redazione

Ieri sera è andato in onda il terzo appuntamento con Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in cui sei coppie mettono alla prova il loro amore affrontando 21 giorni all’interno di due villaggi in compagnia di single. Quest’anno il web si è scagliato contro alcuni protagonisti, come Ciavy e Anna. Andiamo per gradi.

ANNA BOSCHETTI E ANDREA BATTISTELLI NEL PROGRAMMA – Una delle coppie che ha deciso di affrontare questa sfida è quella formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Il problema principale tra i due è la differenza di età, lui 27 e lei 37. Questo li porta ad avere due visioni differenti della vita: la donna spinge per sposare il 27 enne e avere un figlio da lui. “Sta benissimo economicamente” ha ribadito più volte alle compagne di viaggio.

Tuttavia, Andrea preferisce prima affermarsi nel lavoro e successivamente mettere su famiglia, quindi per ora ha sempre declinato l’invito della sua fidanzata, la quale è già madre. Questa presa di posizione da parte di Andrea ha scatenato una forte rabbia in Anna, decisa ad ottenere quello che desidera a tutti i costi.

ANNA SI VENDICA DEL SUO FIDANZATO – La fidanzata è talmente accecata dalla voglia di matrimonio e figli da non notare minimamente gli altri single del villaggio. Anna si è avvicinata ad uno dei tentatori ma non è affatto interessata: la sua è solo una tattica per ottenere quello che vuole tramite la forte gelosia del fidanzato. Una mossa molto scorretta secondo il web. Andrea, però, che conosce bene la sua compagna ha capito il meccanismo, complice anche la redazione del programma.

ANDREA SCOPRE LA TATTICA DI ANNA – Il ragazzo, scoperta la tattica di Anna, è rimasto totalmente indifferente davanti alle immagini della sua fidanzata con il single del villaggio. Tuttavia, una tentatrice ha ammesso di essersi presa una cotta per lui, cosa accadrà ora? Il web si è schierato totalmente dalla parte di Andrea, soprattutto dopo aver sentito Anna pronunciare questa frase: “Gliela faccio vedere io la viziata. Quando esco da qua non vado nemmeno più a lavorare, dovrà mantenermi”. E voi da che parte state?