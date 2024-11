Temptation Island, possibili riavvicinamenti tra le coppie

Un colpo di scena è apparso su Instagram in questo fine settimana. Sembrano esserci dei riavvicinamenti all’orizzonte per alcune coppie di Temptation Island. Nel weekend Alessia e Lino, Antonio e Titty si sono ritrovati a trascorrere la serata a suon di musica nello stesso locale, Studio Uno a Caserta. Quest’incontro, abbastanza sospetto, non è passato inosservato agli occhi dei followers dei quattro napoletani.

Entrambe le coppie, dopo il falò di confronto, hanno deciso di lasciarsi. È una semplice coincidenza quella di Sabato? A suggerire il contrario e a gettare ombra su Alessia e Lino è stata la tentatrice Maika. I due erano entrati nel programma per testare da un lato la fedeltà del ventinovenne, che in passato non era stato rispettoso nei confronti della fidanzata, e dall’altro per mettere alla prova la gelosia di Alessia. Nel corso delle puntate, il ragazzo di origine napoletane si è avvicinato alla single romana Maika. Tra i due sembrava esserci un interesse che andasse oltre quello tangibile attraverso le telecamere. Infatti, dopo il falò di confronto, Lino è corso dalla single, pronto per intraprendere una nuova conoscenza.

Il destino di tale frequentazione non è stato dei migliori. I due, infatti, si sono lasciati poco dopo la fine del programma. Tuttavia, il triangolo Alessia, Lino e Maika è stato oggetto d’interesse per molto tempo e, lo è ancora. Le due ragazze, spesso, si sono punzecchiate sui social, spendendo parole poco carine nei confronti dell’altra. La ragazza romana svariate volte ha ribadito che tra i due ex non sarebbe realmente finita. I due avrebbero continuato a vedersi di nascosto, facendo attenzione a non essere scoperti.

A tali provocazioni, Alessia non ha mai esitato a rispondere. In una storia di Instagram, scrive a riguardo: “Per quanto riguarda tutto ciò che ha pubblicato la gelosona, chi ha seguito le domande di Lino sa che c’è stato un confronto. Se è deciso di mantenere questa cosa riservata non è per nascondere nulla. Ma semplicemente perché prima devo valutare le mie cose. State certi che, se ci saranno dei cambiamenti, non permetterò ad altre persone di parlare al nostro posto. Saremo noi stessi a farlo. Per ora non è cambiato assolutamente niente.”

Sembrerebbe, dunque, lontana la possibilità di un loro ritorno, eppure, sabato, entrambi erano lì; separati solo dalla console. Anche Titty e Antonio, dopo l’esperienza nel programma, contraddistinta da prese di consapevolezza, pianti e avvicinamenti ad altre persone; hanno deciso di lasciarsi. Sarà stato un caso o c’è altro che i quattro concorrenti stanno nascondendo?’