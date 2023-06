Temptation Island, presentata la sesta coppia: scoppia l’ironia tra i fan

Si avvicina sempre di più la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Nel frattempo il programma ha deciso di presentare le nuove coppie attraverso i promo. Nelle ultime ore è stata resa ufficiale la sesta coppia che prenderà parte al viaggio nei sentimenti, finendo per scatenare l’ironia degli utenti del web.

LA SESTA COPPIA – A prendere parte al programma di Maria De Filippi sono Ale e Federico, insieme da tre anni. A decidere di mettere alla prova la loro storia e i loro sentimenti è stata proprio Alessia, spiegando di voler avere da parte del fidanzato delle certezze che attualmente non gli dà:

“Sono Alessia ho 32 anni e vengo da Trieste. Sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità. questa è la nostra ultima occasione. O ci sposiamo o ci lasciamo”.

Dal canto suo, il ragazzo ha così ammesso: “Il mio problema è che la visione del futuro è completamente diversa dalla sua. Non si possono avere cose più differenti di così. Non sposarsi/voglio assolutamente sposarmi”.

Davanti alla presentazione di questa coppia, molti utenti dei social si sono detti per nulla convinti. In tanti, infatti, pensano che i due stiano recitando, probabilmente in cerca di visibilità. A non convincere è stato soprattutto il pianto di Alessia, senza alcuna lacrima e che ha subito scatenato l’ironia dei fan.