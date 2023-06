Temptation Island è di sicuro tra i programmi estivi più attesi e seguiti dal pubblico italiano. Al timone Filippo Bisciglia con la produzione di Maria De Filippi e tutto il team che durante l’anno lavora ad Uomini e Donne. Il format anche quest’anno prevede la partecipazione di diverse coppie, fidanzate e senza figli, che decidono di loro spontanea volontà, di partecipare al programma, consapevoli di dover trascorrere tre settimane lontani, in due villaggi separati ed in compagnia di giovani tentatori e tenatrici. Finalmente l’attesa è finita, lunedì 26 giugno ritorna su Canale 5 e proprio negli ultimi giorni, sono state presentate le coppie protagoniste di questa edizione.

Ecco le coppie di questa nuova edizione

La prima coppia è formata da Gabriela e Giuseppe: i due stanno insieme da 7 anni e a decidere di partecipare al programma è stata Gabriela, poiché ha scoperto che Giuseppe si era iscritto di nascosto ad un sito per incontri, utilizzando per sbaglio il numero della fidanzata. La seconda coppia è formata da Alessia e Davide, fidanzati da 11 anni, Alessia lo ha tradito per due anni con un altro uomo. Quando è stata scoperta, Davide non le ha detto subito di essere a conoscenza della verità. Alessia, nonostante i tentativi di salvare la propria storia d’amore, non sente di aver riconquistato la fiducia del suo fidanzato e così ha deciso di partecipare al programma.

La terza coppia è formata da Vittoria e Daniele, i due stanno insieme da 4 anni. E’ stato lui a decidere di partecipare al programma, perché la sua fidanzata è desiderosa di avere un figlio, mentre lui non è convinto, a causa delle tante liti che caratterizzano la loro relazione. Daniele si sente pressato da questa richiesta di Vittoria.

Manu e Isabella sono la quarta coppia, i due sono fidanzati da tre anni e mezzo e tra loro ci sono molte differenze, a partire dall’estrazione sociale. Manu infatti è cresciuto in un quartiere popolare, mentre Isabella vive al centro di Milano. Manu ha scelto di partecipare a Temptation Island perché vorrebbe andare a vivere con la sua fidanzata, ma non riesce a trovare un punto di incontro con lei. Isabella, invece, rimprovera Manu per alcuni suoi atteggiamenti.

Quinta coppia formata da Francesca e Manuel, i due sono una coppia da 2 anni e mezzo. E’ stata lei a decidere di partecipare al programma, stanca dei continui tira e molla. Per Manuel è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva.

Uno dei fidanzati già pronto a chiudere

Per poter scoprire che cosa succederà in questa nuova edizione bisognerà aspettare l’inizio delle puntate. Alcune indiscrezioni però sembrerebbero già confermare la rottura di una coppia, in quanto pare che uno dei fidanzati abbia confidato gli amici che farà di tutto per farsi lasciare, visto che già prima del suo ingresso nel programma, aveva già tradito più volte la fidanzata. Che cosa succederà? Tutti sintonizzati lunedì 26 giugno su canale 5.