Temptation Island, primo bebè in arrivo per un’amata coppia: “Le ho chiesto la mano”

Inaspettato è stato l’annuncio di due ex protagonisti di Temptation Island. Si tratta di Nunzia Sansone e Flavio Zerella. La coppia, da come annunciato sui social, è in attesa del loro primo bebè, ma non è l’unica bella notizia.

“Le ho chiesto la mano” – Con gran sorpresa per i fan del docu-reality è stato l’amore scoppiato tra i due ex concorrenti. I due, infatti, hanno partecipato al programma con i loro partner dell’epoca. Solo durante l’estate dello scorso anno è scattata la scintilla tra i due.

In un post su Instagram, dove i due si sono mostrati in una foto mentre erano intenti a scoprire il sesso del nascituro, Flavio ha dato il lieto annuncio:

“Saremo genitori di una bellissima femminuccia e nessuno potrà ostacolarci in questo giorno di gioia, i figli sono doni di Dio e noi siamo stati fortunati, tutto il resto non conta”.

Le belle notizie, però, non sono finite qui. L’ex concorrente di Temptation Island ha infatti fatto sapere che ha chiesto a Nunzia di sposarlo: “Ho sentito dentro di me di chiederti la mano e solo io e te sappiamo quanto ci amiamo e cosa stiamo costruendo”.