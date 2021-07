Temptation Island, proposta di matrimonio per Floriana da parte di Federico?

Nell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì, abbiamo assistito al falò di confronto tra la coppia formata da Floriana e Federico. I due hanno deciso di partecipare al programma per togliersi qualche dubbio sulla loro relazione ma le cose non sono andate come previsto.

FALÒ NEGATO – Federico ha legato molto con una delle tentatrici e questo ha fatto soffrire la sua fidanzata, costretta a guardare innumerevoli video arrivare dall’altra parte del villaggio. Per questo motivo, la ragazza ha deciso di dire basta e chiamare il falò di confronto. Tuttavia, in un primo momento Federico ha deciso di rifiutare non presentandosi.

Una prova ulteriore per Floriana, sempre più convinta di voler chiudere questa relazione che andava avanti da un paio di anni. Costretta a guardare l’ennesimo video del suo fidanzato con la single del villaggio, la ragazza ha deciso di chiamare nuovamente il falò di confronto. Questa volta però, il fidanzato si è presentato. Quello che si è ritrovato davanti è stato un muro di ghiaccio, Floriana non ha lasciato nemmeno il tempo di spiegare che ha deciso di troncare la relazione e uscire dal programma da sola.

NUOVO INCONTRO – Tuttavia, a fine puntata Filippo Bisciglia ha avvertito i telespettatori spiegando che Federico ha deciso di richiamare la sua ex fidanzata per parlare e chiarirsi. Secondo alcuni rumors, pare che la ragazza abbia accettato e che i due alla fine abbiano deciso di uscire insieme dal programma. Secondo altri, invece, i due sono tornati insieme un mese dopo la fine delle riprese. La cosa che però sta lasciando i fan sconvolti è quella di una presunta proposta di matrimonio.

MATRIMONIO IN VISTA? – Federico per riconquistare la sua amata Floriana sembrerebbe pronto a tutto. Sì, anche a fare il grande passo. Stando ad alcune segnalazioni, pare che il ragazzo abbia deciso di fare la proposta alla sue ex fidanzata in diretta. Cosa accadrà?