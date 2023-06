Temptation Island: quanto guadagnano Filippo Bisciglia e le coppie?

Temptation Island si prepara a tornare in onda su Canale 5. Il grande ritorno del reality è fissato per lunedì 26 giugno in prima serata.

Sui profili social del programma sono state già presentante le coppie che prenderanno parte all’undicesima edizione del programma. Ma quali sono i guadagni di concorrenti e conduttore?

Ad oggi, non è possibile definire una cifra precisa del cachet perché non è mai stata confermata ma Dagospia ha rivelato qualche tempo fa delle indiscrezioni a riguardo.

Secondo quanto rivelato le coppie verrebbero pagate con una cifra compresa tra i 1.800 e 2.600 euro ciascuna per i 21 giorni di permanenza all’interno del resort all inclusive in Sardegna. Ovviamente, a questo si aggiunge il guadagno in termini di visibilità che le coppie ottengono.

Filippo Bisciglia, invece, potrebbe guadagnare una cifra che si aggira intorno ai 50.000 euro per la conduzione di tutto il reality. Anche in questo caso si aggiunge il guadagno in termini di visibilità.