Temptation Island, riavvicinamento tra Nunzia e Arcangelo? Lei chiarisce tutto

Il 2019 è stato un anno molto duro per alcune coppie di Temptation Island. Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sono una di quelle che hanno lasciato il segno durante l’edizione Nip.

LA RELAZIONE TERMINATA DOPO IL PROGRAMMA – I due sono stati insieme parecchi anni prima di partecipare a Temptation Island. Arcangelo, durante il falò di confronto, decise di lasciare la ragazza, mossa strategica secondo i fan del programma. Tuttavia, Nunzia non sembrava affatto convinta di voler chiudere la storia nonostante il ragazzo non abbia avuto un comportamento del tutto esemplare all’interno del programma.

RIAVVICINAMENTO TRA NUNZIA E ARCANGELO? – Durante queste vacanze natalizie, però, qualcuno ha addirittura azzardato un riavvicinamento tra i due. Il giorno di natale Arcangelo ha postato su Instagram una storia in compagnia della sorella più piccola di Nunzia, Kristin Sansone. Tuttavia, Nunzia ha postato delle Ig Stories per spiegare e chiarire la situazione. I due non sono affatto tornati insieme ma la stima e l’affetto che li lega non è di certo svanita. Nunzia è libera, sta andando avanti con la sua vita e spera in 2020 roseo e ricco di opportunità.

