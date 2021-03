Temptation Island, rischia di saltare il matrimonio tra Alberto e Speranza?

A Temptation Island non è certo passata inosservata la coppia formata da Alberto e Speranza. Nonostante il docu-reality si sia concluso da mesi, sono tanti i fan che non smettono di seguire la coppia.

Solo poco tempo fa i due ex protagonisti del programma avevano annunciato di sposarsi. Sembrerebbe, però, che il matrimonio sia a rischio. Cosa sta succedendo?

MATRIMONIO IN CRISI? – Il percorso turbolento dei due innamorati ha catturato l’attenzione del pubblico del programma. La vicinanza tra Alberto e la tentatrice Nunzia, con cui ci stava scappando il bacio, aveva suscitato non poche polemiche. Il falò tra lui e Speranza si era concluso con la decisione di mettere un punto alla loro storia.

Dopo un tentativo di riconquistare sia la fidanzata che mantenere il rapporto con la tentatrice, Alberto ha deciso di voltare pagina. Ha infatti iniziato a corteggiare Speranza, riempiendola di attenzioni, di regali, tutto pur di farle capire di essere innamorato solamente di lei. Alla fine, inaspettatamente è arrivata la romantica proposta di matrimonio, alla quale la donna ha risposto di sì.

Sembrava che andasse tutto a gonfie vele, ma ai fan non è affatto sfuggita l’assenza dell’uomo sui social. Dopo tanti messaggi, Alberto ha ammesso di star vivendo un periodo abbastanza tosto. Alla domanda “Riguarda Speranza?”, l’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso:

“Tutto bene. Come in ogni coppia esistono alti e bassi e questo non è un periodo felicissimo per noi! Potevo immaginare che ci poteva essere un periodo del genere dopo tutto quello che è accaduto. Con la speranza di passare anche questo nel migliore dei modi”.

Alberto ha subito rassicurato i follower, spiegando che non è affatto finita con Speranza. Si tratta solo di un periodo difficile, ma non mollerà così