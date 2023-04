Temptation Island: ritorna l’amore per un’ex coppia del reality

Dopo lo stop dello scorso anno il reality condotto da Federico Bisciglia è pronto a tornare in onda la prossima estate. Stiamo parlando ovviamente di Temptation Island, il reality che mette a dura prova le coppie che vi partecipano.

Considerato il reality, è semplice capire che non tutte le coppie che entrano insieme scelgono poi di uscire e continuare la propria storia. Alcuni amori, però, fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava Venditti nel 1991. E aveva proprio ragione!

Ecco che ritorna sui social un’ex coppia di partecipanti che annuncia il proprio ritorno insieme con una foto che li ritrae mentre sono impegnati in un bacio. Sono Federico Rasa e Floriana Angelica, protagonisti della nona edizione del reality, che hanno annunciato il ritorno di fiamma a tutti i loro follower.

Ovviamente, non sono mancati i commenti: dal “Quanto mi sei mancata vita mia” di Federico al “Sono contento per voi” del modello Luciano Punzo.

Insomma, come non essere felici per il ritorno dell’amore nella coppia che ha vissuto non pochi alti e bassi dopo l’uscita dal reality. Che sia questa la volta buona?